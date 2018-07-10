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Создавшего страничку липовой автомойки школьника пригласили во «ВКонтакте»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Соцсеть «ВКонтакте» пригласила вологодского школьника, за месяц раскрутившего паблик несуществующей автозаправки до 11 тыс. подписчиков, на стажировку. Если 16-летний Аркадий успешно пройдет ее, он сможет стать постоянным сотрудником.

«Аркадий, ты, без сомнения, один из лучших креативщиков в этом году. В последнее время твой паблик обсуждала вся страна — пора выходить на новый уровень», — написал в блоге «ВКонтакте» директор соцсети по маркетингу Александр Круглов.

«Если готов делать классно и смешно без оскорблений, то зовем тебя попробовать свои силы в нашей команде», — говорится в сообщении.

Паблик автомойки, якобы расположенной в Тюмени на улице Герцена, 94, появился в июне. Выяснилось, что самой мойки никогда не существовало: на указанном в описании месте, рядом с ТЦ «Калейдоскоп», находятся исправительная колония, реконструируемое здание и зарядная станция для электромобилей. Написанные на страничке телефоны принадлежат секс-шопам.

По словам Аркадия, они со старшим братом придумали эту страничку ради шутки. Тюмень была выбрана наугад. За время существования «мойки» братья заработали на продаже рекламы около 3 тыс. рублей. Кроме того, школьник рассказал, что после успешной раскрутки странички ему предложили работу несколько интернет-магазинов.

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