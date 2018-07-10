Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области на среду, 11 июля, сообщает сайт ведомства.

В московском регионе ожидается сильный ветер и гроза. Аналогичный уровень опасности объявлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тервской и Ярославской областях.

По классификации Гидрометцентра, «желтый» уровень означает, что погода потенциально может быть опасной для людей.

Во вторник, 10 июля, в Москве облачная погода с прояснениями. Температура воздуха — +22…+24. Возможны кратковременные дожди, местами грозы с порывами ветра до 10 м/с.

На этой неделе в столице ожидается теплая похода с дождями и ливнями. Воздух может прогреться до +30 градусов.