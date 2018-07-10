«Шелл нефть» оштрафовали на 5,8 млн рублей за качество топлива

Компания «Шелл нефть» оштрафована на 5,8 млн рублей по итогам проверок качества дизельного топлива на автозаправочных станциях. Об этом во вторник, 10 июля, «Известиям» заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

Проверки выявили нарушения на трех АЗС по показателю «температура вспышки в закрытом тигле», который характеризует горючие свойства топлива. Если температура низкая — топливо имеет повышенную испаряемость. Наличие легких компонентов при повышении температуры дизтоплива может привести к возникновению паровых пробок в топливной системе. Кроме того, чем выше температура вспышки, тем меньше вероятность случайного возгорания.

С февраля по июнь 2018 года за нарушение физико-химических показателей топлива в России были оштрафованы 50 АЗС на общую сумму 28,5 млн рублей. Средняя сумма одного штрафа — 858 тыс. рублей. При этом в производстве находится еще 10 дел об административных правонарушениях на АЗС в Сибирском, Центральном и Уральском федеральных округах.