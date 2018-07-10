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«Шелл нефть» оштрафовали на 5,8 млн рублей за качество топлива

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Компания «Шелл нефть» оштрафована на 5,8 млн рублей по итогам проверок качества дизельного топлива на автозаправочных станциях. Об этом во вторник, 10 июля, «Известиям» заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

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Проверки выявили нарушения на трех АЗС по показателю «температура вспышки в закрытом тигле», который характеризует горючие свойства топлива. Если температура низкая — топливо имеет повышенную испаряемость. Наличие легких компонентов при повышении температуры дизтоплива может привести к возникновению паровых пробок в топливной системе. Кроме того, чем выше температура вспышки, тем меньше вероятность случайного возгорания.

С февраля по июнь 2018 года за нарушение физико-химических показателей топлива в России были оштрафованы 50 АЗС на общую сумму 28,5 млн рублей. Средняя сумма одного штрафа — 858 тыс. рублей. При этом в производстве находится еще 10 дел об административных правонарушениях на АЗС в Сибирском, Центральном и Уральском федеральных округах.

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