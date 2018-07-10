Фестиваль «Игры на песке» в Коми перенесли из-за отсутствия песка

В Усть-Вымском районе Коми спортивный фестиваль «Игры на песке» перенесли на более поздний срок. Он был запланирован на 14 июля, но состоится лишь 11 августа.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на районную администрацию, причина переноса мероприятия — отсутствие песчаной поверхности в традиционных местах проведения фестиваля. Так, без песка остались пляжи в населенных пунктах Тыдор и Межег из-за длительного повышения уровня воды.

Во время праздника, который уже стал традиционным, команды проводят соревнования по мини-футболу и гиревому спорту. Все желающие могут испытать свои силы и в пляжном волейболе.

Портал iz.ru в конце июня сообщал о том, что на Сахалине из-за аномально холодной погоды перенесли соревнования по триатлону Aniva-Sprint. Вода в Анивском заливе оказалась на несколько градусов ниже нормы.