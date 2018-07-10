Жительница Тулы упала из окна при попытке выбраться на улицу по веревке

В Туле женщина пострадала при падении с большой высоты. Местная жительница пыталась выбраться из квартиры по веревке.

Несчастный случай произошел на улице Курковой. По данным очевидцев, женщины пыталась спуститься по веревке из окна своей квартиры на шестом этаже. В определенный момент местная жительница сорвалась и упала, сообщает ИА «Тульские новости».

Пострадавшая с многочисленными травмами была госпитализирована. Врачи выявили у нее перелом плеча, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются причины, по которым женщина пыталась выбраться из квартиры через окно.

Как сообщал портал iz.ru, в Пензенской области 17-летний подросток погиб при падении из окна. Мальчик пытался сфотографировать грозу.