Еще один дом сгорел из-за удара молнии в Челябинской области

В городе Куса Челябинской области молния спалила деревянный дом. Во время происшествия хозяева были на работе. Огонь быстро перекинулся на гараж и баню. Пострадали также кровля и стена соседнего дома.

Прибывшие отделения 44-й и 123-й пожарно-спасательных частей организовали подвоз воды от исправного гидранта, находящегося в километре от пожара. Как напоминает ИА «Урал-пресс-информ», 28 июня молния уничтожила дом в поселке Сайма на озере Увильды. В тот день шел сильный ливень и была гроза.

Недавно четыре пожара произошло за сутки в Татарстане из-за молний. Грозовые разряды повредили частные дома и надворные постройки. В МЧС уточняют, что люди в результате пожаров не пострадали.