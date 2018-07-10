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Еще один дом сгорел из-за удара молнии в Челябинской области

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В городе Куса Челябинской области молния спалила деревянный дом. Во время происшествия хозяева были на работе. Огонь быстро перекинулся на гараж и баню. Пострадали также кровля и стена соседнего дома.

Прибывшие отделения 44-й и 123-й пожарно-спасательных частей организовали подвоз воды от исправного гидранта, находящегося в километре от пожара. Как напоминает ИА «Урал-пресс-информ», 28 июня молния уничтожила дом в поселке Сайма на озере Увильды. В тот день шел сильный ливень и была гроза. 

Недавно четыре пожара произошло за сутки в Татарстане из-за молний. Грозовые разряды повредили частные дома и надворные постройки. В МЧС уточняют, что люди в результате пожаров не пострадали.

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