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Экстренное предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за жары

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МЧС предупреждает жителей Краснодарского края об экстремальной жаре. В течение двух дней воздух будет прогреваться до 40 градусов.

По данным синоптиков, опасно высокая температура воздуха установится по всей Кубани, за исключением черноморского побережья. Во второй половине дня 10 июля и в течение дня 11 июля установится жара в +39…+40 градусов. МЧС напоминает жителям Краснодарского края и туристам о необходимости соблюдения правил безопасности. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

В МЧС указывают, что при засухе вероятность пожаров резко возрастает.

С предупреждением о жаре выступило МЧС в Ставропольском крае. До 11 июля включительно в регионе ожидается жара до 40 градусов.

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