Трехлетний мальчик пострадал от укуса змеи на Урале

Трехлетнему тагильчанину, которого 4 июля укусила змея в поселке под Алапаевском, стало лучше. Ребенок находится в областной детской клинической больнице Екатеринбурга.

Мальчик гостил у родственников в поселке Нейво-Шайтанский. Рептилия напала на него во дворе дома во время прогулки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В тот же день в больницу с укусом змеи обратилась еще одна жительница Алапаевска.

Как передает TagilCity.ru, врачи отмечают положительную динамику в состоянии малыша, он чувствует себя удовлетворительно.