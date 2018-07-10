Прямой эфир

Трехлетний мальчик пострадал от укуса змеи на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетнему тагильчанину, которого 4 июля укусила змея в поселке под Алапаевском, стало лучше. Ребенок находится в областной детской клинической больнице Екатеринбурга.

Мальчик гостил у родственников в поселке Нейво-Шайтанский. Рептилия напала на него во дворе дома во время прогулки. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В тот же день в больницу с укусом змеи обратилась еще одна жительница Алапаевска.

Как передает TagilCity.ru, врачи отмечают положительную динамику в состоянии малыша, он чувствует себя удовлетворительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Щенок защитил хозяйку от укуса змеи в США
Застрявшая в щели толстая змея удивила пользователей Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017