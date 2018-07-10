В Кремле не стали рассказывать о запланированных в Хельсинки мероприятиях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам мероприятия, которые должны пройти на российско-американском саммите в Хельсинки.

В ответ на вопрос журналиста, есть ли изменения в программе, представитель Кремля сказал: «А вам известен перечень мероприятий, запланированных на саммите в Хельсинки?»

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Президенты обсудят развитие диалога между двумя странами, кибербезопасность, борьбу с терроризмом и многое другое.

Хозяин Белого дома заявлял, что планирует в самом начале саммита переговорить один на один с российским лидером. По словам Трампа, он «с нетерпением ждет» встречи с российским коллегой и хочет «поладить» с ним.

Американские СМИ уже назвали состав делегации США, а глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на российско-американском саммите «формальных тем» не будет.

Накануне стало известно, что Россия и США обмениваются проектными документами в рамках подготовки к саммиту.