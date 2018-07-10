Годовалый ребенок погиб при падении из окна в Тюмени

Младенец погиб в результате падения из окна на седьмом этаже в Тюмени. Правоохранительные органы проводят проверку.

Вызов в скорую помощь поступил днем 10 июля. Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома на улице Линейной. Прибывшая на место бригада медиков пыталась провести реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенка не удалось. Об этом сообщает megatyumen.ru.

По данному факту следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна.

Как сообщал портал iz.ru, в Пензенской области 17-летний подросток погиб при падении из окна. Мальчик пытался сфотографировать грозу.