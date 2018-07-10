В Кремле не следят за скандалом вокруг восхвалявшего Украину футболиста Виды

Скандал вокруг видео с защитником хорватской сборной по футболу Домагоем Видой и скаутом команды Огненом Вукоевичем, на котором они скандируют лозунг «Слава Украине», не является предметом обсуждений в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 10 июля.

«Это не наш вопрос. Игра была честной, это главное. Мы здесь не про политику, а про футбол», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков поздравил сборные двух стран и отметил, что российские футболисты показали хорошую игру.

«Мы поздравляем и российскую сборную, которая проиграла, но показала хорошую игру, и хорватскую, которая идет дальше», — заявил пресс-секретарь.

Сборная Хорватии обыграла российскую команду в четвертьфинале ЧМ 7 июля. После этого Вукоевич и Вида записали видео, на котором заявили, что посвящают победу в матче Украине и киевскому «Динамо», а также скандировали лозунг «Слава Украине». Поступок игроков вызвал широкий резонанс, многие болельщики осудили слова футболистов. При этом Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение, а Вукоевича оштрафовала на $15 тыс.