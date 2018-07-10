Почти 800 современных автобусов пополнят автопарк Москвы до конца года

Автопарк Москвы до конца 2018 года пополнят 768 современных автобусов. Об этом сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, из 768 автобусов 571 транспортное средство передадут в парк «Мосгортранс», еще 197 пополнят парки коммерческих перевозчиков, которые будут обслуживать по госконтрактам 29 новых маршрутов наземного транспорта, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ликсутов добавил, что новые автобусы будут отвечать самым высоким требованиям. Их оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, медиаэкранами, слотами для зарядки гаджетов, климат-контролем пассажирского салона, а также кабины водителя. Заммэра добавил, что все новые автобусы будут низкопольными. Также они будут оборудованы откидными пандусами и креплениями для инвалидных кресел.

Ранее сообщалось, что бестурникетная система в наземном общественном транспорте в Москве позволила сократить время в пути на 5–20 минут.