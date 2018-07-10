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Аквапарк заплатит 240 тыс. рублей за перелом позвонков у ребенка в Омске

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Суд обязал омский аквапарк выплатить моральную компенсацию семье девочки, серьезно пострадавшей на водной горке. Она получила перелом позвонков из-за недосмотра инструкторов.

По данным суда, сотрудники аквапарка не контролировали спуск с горки. В результате на девочку сзади налетел пьяный мужчина. В результате происшествия пострадавшая получила компрессионный перелом шести грудных позвонков. Три недели пациентка находилась в больнице, затем на время восстановления ее перевели на домашнее обучение. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Руководство аквапарка предложило маме девочки компенсацию, однако женщина посчитала ее несоразмерной понесенным расходам на лечение. Семья обратилась в суд. По решению суда аквапарк обязан выплатить 240 тыс. рублей. На счетах организации не оказалось достаточной суммы, поэтому судебные приставы наложили арест на три горки. В случае невыплаты компенсации в течение десяти дней имущество будет распродано.

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