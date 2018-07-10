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Предварительный стандарт для мобильных приложений утвержден в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Росстандарт утвердил предварительные требования для мобильных приложений, документ содержит 87 пунктов о необходимом функционале, удобстве, безопасности и бесплатном ознакомлении для платных программ.

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«Раньше в России не было госстандартов в области мобильных приложений, и разработчики ориентировались на гайдлайны корпораций, в частности Google и Аpple»,— приводит «Коммерсантъ» слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Как следует из документа, имеющегося в распоряжении издания, мобильное приложение должно требовать «абсолютный минимум разрешений» для работы, «однозначно трактуемую политику конфиденциальности», информировать пользователей, к каким персональным сведениям оно получает доступ, какие данные собираются и передаются.

В документе отмечается, что приложения должны уведомлять пользователей, как используются и хранятся полученные данные и для кого они могут стать доступными. Платные приложения должны иметь возможность бесплатного пробного ознакомления, а особое внимание должно быть уделено тому, что все персональные данные пользователей должны храниться в России, уточняет издание.

Планируется, что стандарт введут в действие с 1 октября. Требования будут иметь рекомендательный характер, но, по мнению авторов, должны стать ориентиром для разработчиков.

В начале июля сообщалось, что к концу 2019 года в России появится мобильное приложение для определения подлинности лекарств.

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