Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ после скандального видео

Футбольный союз Хорватии (HNS) отстранил помощника тренера футбольной сборной страны Огнена Вукоевича от работы на ЧМ из-за видео, в котором он и защитник Домагой Вида выкрикивают «Слава Украине».

HNS принес извинения за действия делегата. Сам Вукоевич также извинился перед россиянами и заявил, что просто хотел поблагодарить украинский клуб, в котором играл долгое время, за поддержку.

Вида в свою очередь получил за высказывание предупреждение от ФИФА. Он также принес извинения за свои политические заявления.

Однако тренер хорватской сборной Златко Далич встал на защиту участников видеоролика. Он объяснил, что они хотели «сказать спасибо своим друзьям на Украине». Защищают футболистов и в украинской федерации футбола (ФФУ), указывая на то, что в их словах нет негативного или оскорбительного содержания.

По мнению политолога Юрия Светова, Киев не хочет признавать, что спортсмены нарушили правила ФИФА.

«Украина всё время пытается доказать, что на нее и на ее сторонников не распространяются никакие правила поведения», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что по регламенту ФИФА политика не должна вторгаться на чемпионат мира.

Тем временем в Сети появился новый ролик, где Домагой Вида скандирует лозунг «Слава Украине». На записи он сидит с бутылкой пива в компании бывшего нападающего ЦСКА Ивицы Олича.