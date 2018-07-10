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Концентрация вредных веществ в Иркутске превысила норму в 2,5 раза

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Концентрация вредных веществ в атмосфере во время пожара на авиазаводе в Иркутске превысила норму в 2,6 раза. Замеры в микрорайоне Иркутск-2, где находится предприятие, проводил Роспотребнадзор. Однако обращений за медицинской помощью, связанных с задымлением, зафиксировано не было.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на контролирующий орган, исследования, которые показали превышение ПДК по специфическим веществам, проводились во время самого пожара в жилой застройке вблизи авиазавода. Однако позже, после ликвидации возгорания, показатели уже не превышали гигиенических нормативов.

Портал iz.ru накануне сообщал о возгорании в анодно-малярном цехе иркутского авиазавода. Горела кровля на площади 800 кв. м. Во время инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

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