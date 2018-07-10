Ребенок утонул в выгребной яме в Оренбургской области

Следователи проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в Кувандыкском районе Оренбургской области. Ребенок провалился в выгребную яму.

По данным правоохранительных органов, мальчик вышел на прогулку и до вечера не вернулся домой. Родственники обратились в полицию, после чего начались розыски малолетнего. Тело ребенка полицейские обнаружили в выгребной яме. По версии следствия, мальчик по неосторожности упал и не смог самостоятельно выбраться, пишет РИА «Оренбуржье».

По факту смерти малолетнего началась доследственная проверка, ведется опрос возможных свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал портал iz.ru, в Магадане двухлетний ребенок утонул в ручье во время отдыха с мамой.