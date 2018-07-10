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Затопление пещеры Тхам Луанг в Таиланде

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23 июня группа из 12 школьников из местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером вошли в пещеру Тхам Луанг. Через несколько часов начался сильный ливень и вход в пещеру затопило, перекрыв школьникам обратный путь. Тренеру и его подопечным удалось укрыться в одном из залов от прибывающей воды. Их искали десять дней.

8 и 9 июля спасателям удалось вывести на поверхность восемь детей. Медики обнаружили у них признаки инфекции. Тем не менее школьники хорошо себя чувствуют.

В настоящее время стартовала третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры.

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