В Таиланде началась третья фаза операции по спасению детей из пещеры‍

Началась третья фаза эвакуации подростков из затопленной пещеры на севере Таиланда, заявил начальник объединенного штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

«Сегодня наверх выйдут все девять человек», — приводит его слова «РИА Новости».

Работа по выводу оставшихся четверых школьников возобновилась в 10:08 по местному времени (7:08 мск). Помимо них, в пещере находится тренер и четверо военнослужащих, включая медиков, которые были с детьми с момента их обнаружения.

Спасение осложняется тем, что школьники не умеют плавать, а им приходится преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 м каждый. Сам процесс выхода их пещеры занимает порядка нескольких часов.

По мнению председателя совета Российского союза спелеологов Геннадия Самохина, спасательная операция была организована правильно.

«Я так понимаю, этим занимается армия Таиланда. Они молодцы, показали себя как профессионалы в сложных условиях — вода мутная, узкие сифоны и сильное течение», — цитирует эксперта телеканал RT.

Футбольная команда из 12 школьников и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток их обнаружили в пещере Тхам Луанг, где они укрылись от ливня, но позже оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

8 и 9 июля спасателям удалось вывести на поверхность восемь детей. Медики обнаружили у них признаки инфекции. Тем не менее школьники хорошо себя чувствуют.