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Холманских стал председателем совета директоров «Уралвагонзавода»

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Игорь Холманских назначен председателем совета директоров «Уралвагонзавода». Эту информацию подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе завода.

Холманских был освобожден от должности полпреда в УФО указом президента России Владимира Путина на прошлой неделе. Его преемником стал помощник главы государства по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов.

Комментируя его отставку, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у федерального центра не было нареканий к его работе, а увольнение связано с ротационным процессом.

Игорь Холманских окончил Нижнетагильский филиал Уральского политехнического института в 1994 году. Еще до окончания учебы он начал работать на «Уралвагонзаводе» грузчиком. В 2011 году он занял пост начальника сборочного цеха № 130 завода. 18 мая 2012 года его назначили полномочным президентом России в УФО.

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