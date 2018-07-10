Выставка катарских драгоценностей открылась в Москве

В Государственном историческом музее открылась выставка «Жемчуг: сокровища морей и рек». Экспонаты — драгоценности, привезенные из Катара. 50 никогда ранее не выставлявшихся произведений ювелирного искусства. Среди прочих артефактов — тиара дочери австрийского императора. В головной убор эрцгерцогини Марии Валерии инкрустирован жемчуг.

2018 год — год культурного обмена между Россией и Катаром. В 2022-м арабская страна примет следующий футбольный мундиаль. В XXI веке не только жемчуг, но и футбол связывает разные народы.