Хабаровский край стал третьим по количеству претендентов на «гектар»

Хабаровский край занимает третье место по количеству желающих получить «дальневосточный гектар». На участки земли в этом регионе подали заявки около 17,5 тыс. человек.

На первом месте — Приморский край, где о своем желании получить землю заявили свыше 47,5 тыс. человек. А на втором месте по привлекательности находится Якутия (20,5 тыс. заявок). Всего же в Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» зарегистрировано 119 582 заявления.

Как сообщили ИА AmurMedia в Минвостокразвития РФ, около половины желающих получить землю (40%) планируют построить на участке жилье, 29% хотят заниматься сельским хозяйством, а около 15% намерены обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство.

Остальные участники программы берут землю для строительства на ней кафе, магазинов, заправочных станций и многого другого.

Портал iz.ru ранее рассказывал о жительнице Хабаровского края, которая хотела бы построить на своем гектаре приют для собак и цирк и оттуда вести онлайн-трансляцию. По ее мнению, дворняг в приюте можно обучать и позже использовать в поисково-спасательной деятельности и работе спецслужб.