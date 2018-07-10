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Автофестиваль Tsunami Picnic прошел в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ежегодный автофестиваль Tsunami Picnic прошел на курорте «Игора» в Ленинградской области. Мероприятие состоялось в пятый, юбилейный раз и собрало более 10 тыс. участников и посетителей — фанатов и любителей «заниженных» автомобилей и дрифта.

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В рамках фестиваля прошла выставка автомобилей, которые съехались в Ленинградскую область из разных городов России и Европы. Посетители смогли увидеть 200 уникальных стенс-проектов, раритетные автомобили и современные суперкары.

Кроме того, организаторы Tsunami Factory провели несколько мастер-классов для непрофессиональных автогонщиков и открыли тематический маркет. 

На местном полигоне прошли показательные выступления профессиональных дрифтеров. В заезде принял участие вице-чемпион мира по дрифту, неоднократный чемпион Сибирского отделения Российской дрифт-серии Аркадий Цареградцев. В специальной экстрим-зоне также выступили опытные скейтбордисты. 

Tsunami Picnic был организован командой Tsunami Factory, фестиваль прошел при поддержке курорта «Игора», компаний Toyo Tires Russia и Black Monster, «Национальной Медиа Группы» и акционерного банка «Россия».

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