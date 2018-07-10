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Китай и арабские страны создадут межбанковское объединение

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Фото: Global Look Press/TPG
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах создать китайско-арабское межбанковское объединение с активами $3 млрд. Об этом он сообщил на церемонии открытия встречи министров иностранных дел Форума китайско-арабского сотрудничества.

По его словам, цель объединения — «продвижение финансового сотрудничества», передает «РИА Новости».

Китай готов работать над долгосрочным стратегическим планированием с арабскими странами, добавил Си Цзиньпин.

Восьмая министерская встреча форума пройдет во вторник, 10 июля, в Пекине. Ожидается, что по ее итогам будет принята Пекинская декларация, План действий на 2018–2020 годы, а также другие документы.

В апреле председатель КНР заявил о важности обеспечения кибербезопасности, без которой невозможно обеспечить национальную безопасность и экономическую стабильность страны.

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