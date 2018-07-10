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Азаров рассказал о «подхваченном» на Украине русофобстве Домагоя Виды

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, где защитник сборной Хорватии Домагой Вида научился русофобским лозунгам. 

Так Азаров отреагировал на опубликованное в соцсетях видео, на котором Вида выкрикивает «Слава Украине», а скаут хорватской команды Огнен Вукоевич добавляет, что «это победа за «Динамо» и за Украину». Позже спортсмены заявили, что это была лишь шутка.

«Что касается выходки: кричать бандеровские лозунги — не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском «Динамо», видимо, там «подхватил» все эти лозунги. Русофобия в Хорватии — дело традиционное»,  — приводит слова Азарова НСН.

Экс-премьер объяснил, что это связано с тем, что Россия поддерживает Сербию, у которой с Хорватией напряженные отношения.

Он добавил, что ФИФА правильно сделала, что осудила поступок хорватских футболистов, поскольку спорт — не место для политики.

Вида получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а Вукоевич был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

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