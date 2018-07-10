Неизвестный напал на сотрудников супермаркета в Японии

Вооруженный мужчина напал на супермаркет в японском городе Маэбаси (префектура Гумма). В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщает агентство ТАСС, неизвестный ворвался в магазин с ножами в обеих руках. Подробности атаки не приводятся. Пострадавшие сотрудники супермаркета госпитализированы.

Нападавшего удалось задержать, его личность устанавливают сотрудники полиции. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Ранее, 8 июля, вооруженный ножом футбольный фанат напал на форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле. О состоянии спортсмена не сообщается.