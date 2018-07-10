Крупный град засыпал село в Коми

Град диаметром до четырех сантиметров прошел в Усть-Куломском районе на юго-востоке Республики Коми. Местные жители опубликовали видео необычного природного явления в группе «Вконтакте» под названием «Жесть Коми», пишет портал PROгород.

Инцидент произошел 8 июля в населенном пункте Деревянск.

На кадрах видно, как ледяные шарики за считанные минуты засыпают огороды селян. Местные фермеры полагают, что после града многие всходы растений погибнут.

В этом году подобные осадки наблюдаются не только в Коми. Так, град размером с кулак повредил порядка 1800 дворов на Кубани.