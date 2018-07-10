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Иномарка перевернулась на трассе Биробиджан – Ленинское

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ДТП произошло на трассе Биробиджан – Ленинское в ЕАО. Водитель автомобиля Toyota Sprinter не справился с управлением и слетел в придорожный кювет.

Иномарка перевернулась. Находившийся за рулем мужчина получил травмы, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на очевидцев. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Санкт-Петербурге стритрейсер насмерть сбил педагога-репетитора Мариинского театра, заслуженную артистку РСФСР Ольгу Искандерову. ДТП произошло 18 июня, однако об аварии стало известно лишь вчера, поскольку в момент ДТП при погибшей не было документов.

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