Безработный откусил мужчине половину уха в «новой Москве»

Столичная полиция задержала мужчину, который во время ссоры откусил своему оппоненту половину уха. Инцидент произошел в поселке Рублево.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на правоохранителей, пострадавшим оказался 26-летний москвич, который и обратился в полицию.

Отмечается, что инцидент произошел еще месяц назад – 9 июня, однако подробности о нем стали известны только сейчас.

По данным агентства, мужчины поссорились на детской площадке на улице 2-я Новорублевская.

«Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой знакомый откусил заявителю половину ушной раковины», –– рассказали в полиции.

К настоящему моменту подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний безработный житель столицы. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

В апреле сообщалось, что туристка из России покусала полицейских в Дубае.