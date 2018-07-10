Прямой эфир

Жителям Хабаровска горячую воду дадут раньше запланированного срока

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горячую воду в дома жителей Хабаровска дадут на пять дней раньше запланированного срока. Вместо 16 июля подача воды возобновится уже 11 июля.

Как сообщает ИА AmurMedia, теплосетевая компания практически на неделю раньше намеченного закончила ремонтные работы на Хабаровской ТЭЦ-3. Это касается потребителей Краснофлотского, части Железнодорожного и Кировского районов города.

В некоторых районах подача горячей воды не прекращалась за счет переключения на питание от других городских ТЭЦ.

В Москве профилактические отключения горячей воды начались 10 мая. Сообщалось, что они продлятся не менее 10 дней. Работы на сетях горячего водоснабжения завершатся 25 августа. Процесс проходит по утвержденному графику, однако план отключений может корректироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тарифы на ЖКХ в Москве вырастут с 1 июля
Жильцов приблизят к Фонду ЖКХ
Минстрой намерен упростить получение финансовой поддержки на энергосбережение многоквартирных домов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017