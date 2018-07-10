Жителям Хабаровска горячую воду дадут раньше запланированного срока

Горячую воду в дома жителей Хабаровска дадут на пять дней раньше запланированного срока. Вместо 16 июля подача воды возобновится уже 11 июля.

Как сообщает ИА AmurMedia, теплосетевая компания практически на неделю раньше намеченного закончила ремонтные работы на Хабаровской ТЭЦ-3. Это касается потребителей Краснофлотского, части Железнодорожного и Кировского районов города.

В некоторых районах подача горячей воды не прекращалась за счет переключения на питание от других городских ТЭЦ.

В Москве профилактические отключения горячей воды начались 10 мая. Сообщалось, что они продлятся не менее 10 дней. Работы на сетях горячего водоснабжения завершатся 25 августа. Процесс проходит по утвержденному графику, однако план отключений может корректироваться.