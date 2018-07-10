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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 10 июля

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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
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Во вторник, 10 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +22…+24.

По данным Гидрометцентра РФ, днем в столице возможны кратковременные дожди, местами грозы с порывами ветра до 10 м/с.

В ночь на среду столбики термометров покажут +14…+16 градусов, также возможны небольшие дожди без заметного усиления ветра.

Ранее синоптики пообещали москвичам на этой неделе теплую, но дождливую погоду. В отдельные дни воздух прогреется до +30 градусов.

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