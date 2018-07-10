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Россельхознадзор опроверг запрет сажать картошку в личных целях

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Россельхознадзор опроверг сообщения СМИ о запрете гражданам сажать на своих участках картофель и другие овощи и фрукты из самостоятельно заготовленных запасов и семян. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала», — отмечается в сообщении.

В июне в некоторых СМИ была распространена информация о том, что за выращивание картофеля в личных целях из собственных семян будет взиматься штраф.

Таких мер якобы требуют новые изменения в КоАП, согласно которым для посева будет необходимо использовать только купленные в специальных магазина клубни и семена.

В Россельхознадзоре пояснили, что ответственность за продажу некачественного посадочного материала несут только те, кто ведет коммерческую деятельность, продавая семена в нелегальных торговых точках. Физические лица, выращивающие продукты для себя, не подпадают под данные правила.

В июне сообщалось, что Россельхознадзор начал снимать запрет на ввоз молочной продукции с трех белорусских предприятий. Временные ограничения на ввоз белорусского молока в РФ были введены из-за превышения содержания нитратов.

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