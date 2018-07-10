Британские ученые раскрыли секрет долголетия. По их данным, положительно влияют на состояние здоровья прогулки на свежем воздухе, сообщает портал EurekAlert!.

Специалисты Университета Восточной Англии проанализировали более 140 исследований ученых из 20 стран. Сравнив показатели более 290 млн человек, проводящих разное количество времени на свежем воздухе, исследователи пришли к выводу, что прогулки положительно влияют на общие показатели здоровья.

«Это снижает риск диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, преждевременной смерти и преждевременных родов, увеличивает продолжительность сна. <…> Воздействие разнообразных бактерий, присутствующих в природных зонах, может также положительно влиять на иммунную систему и снижать развитие воспалений», — сказано в результатах исследования.

Отмечается, что частое пребывание на природе стало популярным видом терапии в Японии. Кроме того, прогулки на свежем воздухе способствуют физической активности и общению. Предполагается, что причиной положительного влияния могут быть фитонциды — биологически активные вещества, образуемые растениями и убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, отмечает «РИА Новости».

Ученые надеются, что результаты исследования позволят врачам относиться к прогулкам как к средству профилактики заболеваний или дополнению медикаментозного лечения.

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