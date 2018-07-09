Фестиваль реконструкторов в Ульяновской области посетили 5 тыс. гостей

Фестиваль «Волжский путь» — крупнейшее в Поволжье мероприятие — прошел в минувшую субботу в комплексе «Булгарская застава», который расположен на границе Старомайнского и Чердаклинского районов Ульяновской области, возле села Ивановка.

На нынешний фестиваль приехали более 200 реконструкторов из Самары, Тольятти, Пензы, Энгельса, Нижнего Новгорода, Кирова, Санкт-Петербурга, Харькова, Казани, Тамбова, Оренбурга, Москвы, Ульяновска. Участники продемонстрировали навыки в массовых сражениях, турнирах, битвах дружин и конных состязаниях, информирует 1ul.ru. В общей сложности «Волжский путь» посетили 5 тыс. человек.

Напомним, движение исторической реконструкции получило распространение в кругу людей, увлекающихся историей (в частности, романтическим духом Средневековья) и искусством. Оно связано с некоторыми другими явлениями и движениями, образованными вокруг исторического фехтования, стрельбы из лука и арбалета, исторического танца, ролевой игры, страйкбола, хардбола, косплея, бардовской и менестрельской песни.