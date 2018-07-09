Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон крестили сына Луи

Принц Уильям вместе с супругой герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон крестили своего младшего сына принца Луи Артура Чарльза в королевской часовне Сант-Джеймского дворца.

Как сообщает Би-би-си, церемонию провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Принца Луи крестили в серебряной купели в воде из реки Иордан.

Королева Великобритании Елизавета II на церемонию прибыть не смогла из-за насыщенного графика, отмечает «Газета.ру».

На крестинах 11-недельного принца присутствовали его старший брат, четырехлетний принц Джордж, и трехлетняя сестра Шарлотта.

«Впервые герцог и герцогиня Кембриджские и их трое детей были замечены все вместе. По словам герцогини, ее сын во время церемонии был спокойным и расслабленным», –– добавляет Би-би-си.

Принц Луи появился на свет 23 апреля и стал пятым в очереди на британский престол.

В начале мая Кейт Миддлтон показала фотографии новорожденного.