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Прилепин объявил об уходе с поста замкомбата армии ДНР

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Российский писатель Захар Прилепин объявил об уходе с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«В большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и нерешаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона», — приводит его слова «Свободная пресса».

В феврале 2017 года сообщалось, что Прилепин создал собственный батальон в ДНР. https://iz.ru/news/664518

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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