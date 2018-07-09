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Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Терезы Мэй.

Имя преемника пока не названо, его обещают озвучить в ближайшее время, сообщает Reuters.

Накануне в отставку подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, который, как и Джонсон, был сторонником жесткого Brexit. Его преемником стал Доминик Рааб, ранее занимавший пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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