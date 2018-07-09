США ввели санкции против принадлежащей иранской авиакомпании турфирмы

Министерство финансов США ввело 9 июля санкции против иранской туристической фирмы Mahan Travel, которая является генеральным торговым представителем авиакомпании Mahan Air.

В документе, обнародованном финансовым ведомством, опубликован интернет-адрес Mahan Air, которая уже находится под американскими санкциями.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников. Согласно договоренностям, Иран должен был ограничить свою атомную деятельность в обмен на прекращение санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли ограничения против исламской республики. В настоящее время под санкциями США находятся не менее 24 физических лиц и более 10 юридических лиц в Иране.