Александр Емельяненко одержал пятую подряд победу после отсидки

Российский боец Александр Емельяненко одержал победу над Виктором Пешту из Чехии на турнире Russian Cagefighting Championship 3 в Екатеринбурге, пишет РЕН ТВ.

Россиянин отправил противника в нокаут уже во втором раунде.

Это 28-я победа из 35 боев Емельяненко и пятая подряд после возвращения на свободу из колонии общего режима в ноябре 2016 года.

Его приговорили к 4,5 года и штрафу 50 тыс. рублей за изнасилование домработницы в мае 2015 года.

В октябре 2016 года суд удовлетворил ходатайство Емельяненко об его условно-досрочном освобождении.