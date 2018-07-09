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Александр Емельяненко одержал пятую подряд победу после отсидки

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Российский боец Александр Емельяненко одержал победу над Виктором Пешту из Чехии на турнире Russian Cagefighting Championship 3 в Екатеринбурге, пишет РЕН ТВ.

Россиянин отправил противника в нокаут уже во втором раунде.

Это 28-я победа из 35 боев Емельяненко и пятая подряд после возвращения на свободу из колонии общего режима в ноябре 2016 года.

Его приговорили к 4,5 года и штрафу 50 тыс. рублей за изнасилование домработницы в мае 2015 года.

В октябре 2016 года суд удовлетворил ходатайство Емельяненко об его условно-досрочном освобождении.

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