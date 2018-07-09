«Звездный» футбольный матч прошел на Красной площади

На Красной площади прошел Звездный футбольный юнифайд-матч. Игру устроили специально для атлетов с ментальными нарушениями. На поле вышли звезды футбола: Жилберту Силва, Лотар Маттеус. Играли и российские спортсмены: Александр Кержаков и легендарный Александр Мостовой.

Игру открыла модель Наталья Водянова. Матч показал, что все имеют равные возможности для занятий спортом. День для дружеского состязания был выбран не случайно. Сегодня 50 лет специальной Олимпиаде для людей с ментальными нарушениями.