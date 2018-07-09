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Почти 300 домов отремонтируют в Тамбовской области в этом году

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В Тамбовской области началась активная фаза реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. На эти цели направлено 666 млн рублей.

В этом году будут отремонтированы 292 дома в 32 муниципалитетах — в два раза больше, чем в 2017-м. Ранее был полностью изменен подход к отбору подрядных организаций, сейчас он осуществляется в два этапа, отмечает ИА «Абирег». Самым популярным и востребованным видом работ в течение всего времени реализации программы является ремонт кровли. 

Напомним, более 360 домов планируют отремонтировать в Красноярске в рамках капитального ремонта в этом году. Все работы будут выполнены за счет средств фонда капремонта. С 2017 года ход работ контролирует администрация города. Фонд выполняет только функцию держателя средств. Вслед за Красноярском на подобную схему перешли многие города России.

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