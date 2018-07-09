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Никита Федотов примет участие в мировой серии Red Bull Cliff Diving

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Фото: Red Bull
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Россиянин Никита Федотов примет участие в третьем этапе соревнований по клифф-дайвингу мировой серии Red Bull Cliff Diving, который пройдет на острове Сан-Мигел (Португалия). Два из четырех прыжков этого тура будут совершаться не с платформы, а со скал, как на заре этого вида спорта.

Федотов — обладатель wild card, особого приглашения организаторов турнира.

Соревнования стартуют 14 июля. В отличие от предыдущего этапа, в котором участвовали только мужчины, в них будут принимать участие и женщины, в том числе победительница прошлогодних соревнований и первого этапа 2018 года Адриана Хименес (Мексика), а также действующая чемпионка мировой серии Рианна Иффланд (Австралия).

Мировая серия Red Bull Cliff Diving, основанная в 2009 году, стала первым турниром, в ходе которого опытные спортсмены и многообещающие новички совершают сложнейшие прыжки в воду с головокружительной высоты. До 2014 года в соревнованиях участвовали только мужчины, потом к ним присоединились женщины. В 2018 году юбилейный, десятый, сезон Red Bull Cliff Diving охватит семь этапов для мужчин и пять — для женщин. Этапы пройдут в самых живописных уголках Земли в период с июня по сентябрь.

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