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Ведутся переговоры с инвесторами о развитии арены «Нижний Новгород»

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Иностранные инвесторы предложили передать в управление построенный к ЧМ-2018 стадион «Нижний Новгород». В настоящее время власти региона ведут переговоры с руководством компании.

Инициатива предусматривает в том числе развитие территории у стадиона. Это позволит достичь окупаемости сооружения, отмечает ИА «НьюсНН».

На построенной специально к чемпионату мира по футболу арене прошло шесть матчей турнира. Общая площадь стадиона составляет 125,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 45 тыс. зрителей. Кроме открытого поля и трибун там оборудованы помещения для спортсменов, фойе и системы жизнеобеспечения. 

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