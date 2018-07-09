Ведутся переговоры с инвесторами о развитии арены «Нижний Новгород»

Иностранные инвесторы предложили передать в управление построенный к ЧМ-2018 стадион «Нижний Новгород». В настоящее время власти региона ведут переговоры с руководством компании.

Инициатива предусматривает в том числе развитие территории у стадиона. Это позволит достичь окупаемости сооружения, отмечает ИА «НьюсНН».

На построенной специально к чемпионату мира по футболу арене прошло шесть матчей турнира. Общая площадь стадиона составляет 125,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 45 тыс. зрителей. Кроме открытого поля и трибун там оборудованы помещения для спортсменов, фойе и системы жизнеобеспечения.