Центр Саратова по ночам будет закрыт для мотоциклистов

Из-за постоянных жалоб жителей Саратова исторический центр закрыли для мотоциклов на период с 22 до 6 часов. Данная мера позволит обеспечить безопасность дорожного движения и сохранность объектов культуры.

Запрещающие знаки уже установлены. Мотоциклистам нельзя ночью ездить по проезду Котовского от Соборной до Некрасова, по улице Некрасова от проезда Котовского до Московской, по улице Григорьева от Комсомольской до Соборной, по Первомайской от Радищева до Комсомольской, по Московской от Радищева до Чернышевского, по улице Радищева от Московской до Сакко и Ванцетти. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, в июне авария с участием мотоцикла Suzuki произошла в Пскове. 26-летний мотоциклист влетел в ограду муниципального кладбища «Мироносицы». Он и его 27-летний пассажир получили травмы.