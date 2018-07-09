Работу транспорта продлят после полуфинала ЧМ-2018 в Петербурге

В ночь с 10 на 11 июля общественный транспорт в Санкт-Петербурге будет работать дольше в связи с проведением полуфинала чемпионата мира по футболу. Пассажирские перевозки продолжатся до 6:00.

Первыми о продлении работы сообщили сотрудники Петербургского метрополитена. Вход на станции будет закрыт в 3:00. Работу десяти автобусных маршрутов продлят до 4:00, уточнили в «Пассажиравтотрансе». Троллейбусы от станции метро «Проспект Ветеранов» до улицы Пионерстроя будут ездить до 6:00. Также до 2:00 продлено движение трамваев № 19 и № 48, сообщает телеканал «78».

Первый полуфинал чемпионата мира по футболу состоится 10 июля. В Санкт-Петербурге сыграют сборные Франции и Бельгии. Сборная России выбыла из плей-офф в четвертьфинале, уступив по пенальти хорватам (3:4). Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не будет смотреть матчи полуфинала и финала, однако в качестве своих фаворитов назвал бельгийцев.