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Патрушев заявил о сохраняющейся в Крыму угрозе дестабилизации

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Угроза дестабилизации сохраняется в Крыму. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на заседании в Севастополе.

«Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется», — подчеркнул секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, прежде всего это связано с деструктивными устремлениями действующей власти Киева и с агрессией украинских националистов. Он подчеркнул, что деятельность из-за рубежа запрещенного в России экстремистского «Меджлиса крымско-татарского народа» способствует росту в республике преступлений террористического характера, пишет сайт kp.ru.

Он отметил, что на полуострове в прошлом и текущем году выявлено более 1,5 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Было возбуждено 12 уголовных дел и внесено 1,2 тыс. актов прокурорского реагирования, уточнил Патрушев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года, когда более 90% жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ.

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