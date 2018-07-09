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Власти Коми приведут в порядок бомбоубежища

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В Коми создадут республиканскую комиссию по восстановлению бомбоубежищ. Ее участники организуют готовность защитных сооружений гражданской обороны.

Результаты инвентаризации бомбоубежищ нужно направить в ГУ МЧС до 31 августа, отмечает ИА «Комиинформ». Власти районов также должны создать комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, разработать, утвердить порядок проведения их инвентаризации. 

Напомним, в Москве в некоторых кварталах реновации построят бомбоубежища. Данные требования по строительству объектов гражданской обороны действуют с советских времен. Первое в столице бомбоубежище появилось в Доме на набережной.

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