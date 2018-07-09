Источник массового заболевания семги ищут на Кольском полуострове

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии выявит источник заражения семги в Мурманской области. Массовая заболеваемость рыбы обнаружена в реках Кола и Тулома.

Ульцеративный дермальный некроз замечен примерно у 20% поголовья рыбы в Туломе, еще порядка 4% семги заражено в Коле. Случаи заболевания выявляют несколько лет подряд, однако в этом году, считают эксперты, ситуация более сложная. В комитете по ветеринарии Мурманской области к негативным факторам относят травмирование рыбы браконьерами, а также повышение температуры воды, сообщает ИА «Би-порт».

Представители ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии прибудут в регион 10 июля. Специалисты проведут научные исследования для определения источника заболевания семги.

Болезнь характеризуется появлением на коже лососевых серых пятен, затем они превращаются в язвы, происходит вторичное инфицирование грибком. После этого семга погибает. Для людей заболевание не опасно.