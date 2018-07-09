Перинатальный центр в Петрозаводске построили с множеством недочетов

В Петрозаводске завершается строительство перинатального центра. В ходе приемки здания выявлено около 2 тыс. различных недочетов. Генподрядчик пообещал всё исправить за неделю.

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец уточнила, что учреждение начнет работу в сентябре, пишет ИА «Карелinform». Перинатальный центр рассчитан на 130 коек, в нем будут работать отделение патологии беременных, родовое, неонатальное и гинекологическое отделения. Клинику возвели в рамках федеральной программы за 2,5 млрд рублей.

Ранее жительница Владивостока родила тройню, впервые став мамой в 51 год. Вес двух мальчиков при рождении составил 1480 и 2300 г, а самой крупной оказалась девочка — она родилась с весом 2400 г.