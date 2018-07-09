В «Лиге защиты» врачей поддержали допуск родственников в реанимацию

Присутствие рядом родных людей необходимо для пациентов, находящихся в реанимации. Об этом заявила помощник президента «Лиги защиты врачей» по связям с общественностью Ольга Демичева, комментируя разрешение допуска родственников больных в отделения реанимации и интенсивной терапии в московских больницах.

«Мы должны сотрудничать с родственниками тяжелых пациентов, находящихся в реанимации. Оказаться рядом с родным человеком, который, к сожалению, неизлечим, например, и покидает этот мир, — это право родственников. А для человека, который находится в тяжелом состоянии, важнейшая часть качества жизни — это взять родную руку. Бывает так, что прогноз на выздоровление может зависеть именно от этого», — цитирует слова Демичевой НСН.

Она также добавила, что такой закон, безусловно, нужен, но необходимо проработать детали с привлечением профессионалов и экспертов.