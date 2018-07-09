Прямой эфир

В «Лиге защиты» врачей поддержали допуск родственников в реанимацию

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Присутствие рядом родных людей необходимо для пациентов, находящихся в реанимации. Об этом заявила помощник президента «Лиги защиты врачей» по связям с общественностью Ольга Демичева, комментируя разрешение допуска родственников больных в отделения реанимации и интенсивной терапии в московских больницах.

«Мы должны сотрудничать с родственниками тяжелых пациентов, находящихся в реанимации. Оказаться рядом с родным человеком, который, к сожалению, неизлечим, например, и покидает этот мир, — это право родственников. А для человека, который находится в тяжелом состоянии, важнейшая часть качества жизни — это взять родную руку. Бывает так, что прогноз на выздоровление может зависеть именно от этого», — цитирует слова Демичевой НСН.

Она также добавила, что такой закон, безусловно, нужен, но необходимо проработать детали с привлечением профессионалов и экспертов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об отказе правительства от идеи продавать лекарства в магазинах
В России появится приложение для проверки подлинности лекарств

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017